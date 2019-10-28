Москва, , 19:04 — REGNUM Указом президента Российской Федерации Владимира Путина вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов и научный руководитель Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрей Лагарьков награждены орденами Александра Невского, сообщает 28 октября официальный сайт правовой информации.

Уточняется, что Валерий Козлов награждён за фундаментальные исследования в сфере прикладной математики по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения и динамики твёрдого тела.

В свою очередь Андрей Лагарьков удостоен награды за исследования в сфере радиопоглощающих покрытий и физики низкотемпературной плазмы на гиперзвуковых скоростях.

Исследования обеспечили научный фундамент разработок перспективных систем вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года президент Путин представил несколько принципиально новых систем вооружения стратегического характера.

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