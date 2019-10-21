Лос-Анджелес, США, , 15:35 — REGNUM Производство фильма «Гемини», в котором Уилл Смит сыграл одновременно двух главных героев, до сих пор не окупилось несмотря на то, что картина вышла в прокат более двух недель назад. Об этом 20 октября сообщил портал Screen Rant.

Как отмечает издание, одной из причин провала стало то, что при производстве «Гемини» использовалась съёмка со скоростью 120 кадров в секунду, но сейчас очень мало кинотеатров имеют оборудование, поддерживающее подобную технологию. Кроме того, по мнению автора статьи, успех от применения эффекта изменения возраста, показанный в «Гемини», «украл» фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, в котором эта техология показала себя лучше.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам вторых прокатных выходных «Гемини» собрал в США лишь $56,8 млн, мировая касса составила $118,7 млн. При это бюджет картины составил $138 млн

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