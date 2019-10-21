Лос-Анджелес, США, , 13:32 — REGNUM Джеймс Ганн опубликовал новый комментарий по поводу критики кинокомиксов, скоторой выступили такие известные режиссёры, как Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола. Соответствующую публикацию он разметил 15 октября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B32ck7XA5FP/

Режиссёр «Стражей галактики» напомнил, что многие дедушки людей его поколения считали фильмы о гангстерах «презренными», и примерно такое же мнение они имели по поводу вестернов, считая картины Джона Форда, Сэма Пекинпа и Серджо Леоне «абсолютно одинаковыми». Ганн сообщил, что когда он с восторгом рассказал своему дяде о «Звёздных войнах», тот в ответ заявил, что «видел это, когда оно ещё называлось «2001» (имеется в виду фильм «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика) и отметил, что ему было невероятно скучно смотреть этот фильм.

В итоге Ганн написал, что сегодняшние фильмы о супергероях, собирающие основную кассу — это ровно то же самое, что вчерашние фильмы о гангстерах, ковбоях и космических путешественниках. При жэтом он добавил, что есть плохие кинокомиксы, а есть хорошие, и, порой, сегодня должным образом оценить такие картины может не каждый, даже если они являются «гениальными».

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Ранее Мартин Скорсезе заявил, что фильмы о супергероях не являются кинематографом, сравнив их с «парками атракционов». Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола, назвавший эти картины «отвратительными». Актриса Натали Портман, комментируя их слова, сказал, что любой фильм имеет право на существование.

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