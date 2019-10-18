Лос-Анджелес, США, , 15:08 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити заявил, что он почувствовал себя «смущенным», когда преобразился в Адольфа Гитлера на съёмках фильма «Кролик Джоджо». Об этом он рассказал 17 октября в эфире «Дневного шоу с Тревором Ноем».

Режиссёр, являющийся евреем по национальности, отметил, что несмотря на то, что «на бумаге» всё выглядело неплохо, он не почувствовал себя хорошо, надев костюм.

«Это можно описать только как то, что я был смущен. Я смутился. Представьте себе, что вы пытаетесь руководить людьми, будучи одетым таким образом», — объяснил Вайтити.

Он также пояснил, что хотел показать события Второй мировой войны «с детской точки зрения». Режиссер обратил внимание, что зрители никогда не видели фильмы, в которых вооруженные конфликты и войны были показаны с точки зрения детей. «Я действительно хотел исследовать этот мир», — добавил Вайтити.

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Напомним, в центре повествования комедийно-драматичекого фильма «Кролик Джоджо» находится мальчик, воображаемым другом которого является Адольф Гитлер. Однажды он обнаруживает в своём доме прячущуюся еврейскую девочку. В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» решила не выпускать в российский прокат эту картину.

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