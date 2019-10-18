Лос-Анджелес, США, , 13:41 — REGNUM Нетерпеливые фанаты комикс-вселенной «Блэйд» выпустили арт-постер к будущему фильму, главную роль в котором исполнит Махершала Али. Он был опубликован 17 котября на странице пользователя death.streak007 в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B3uTQBCAArp/

Таким образом, поклонники франшизы получили возможность увидеть Али в образе охотника на вампиров Эрика Брукса. К сожалению, Marvel, вернувшая себе права на «Блэйд», пока что не торопится выдавать какую-либо информацию о будущей картине.

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В июле 2019 года, на фестивале Comic Con 2019 глава Marvel Кевин Файги объявил, что роль Блэйда в новом кинокомиксе про охотника на вампиров исполнит Махершала Али. Стоит отметить, что актёр тогда тоже принял участие в презентации проекта.

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