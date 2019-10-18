Канны, Франция, , 10:29 — REGNUM Права на показ первого сезона анимационного веб-сериала «Рогач и Моргач» на территории США и Канады куплены независимой платформой потокового видео Ameba TV, специализирующейся на показе контента именно для детей.

Мультсериал «Рогач и Моргач» © Red Carpet Studio

Как передает корреспондент ИА REGNUM, о партнерстве было объявлено в завершении крупнейшей выставки медиаконтента Mipcom, прошедшей с 14 по 17 октября в Каннах. Российская компания Red Carpet Studio представила свои мультсериалы «Рогач и Моргач», «Космический Доктор Кот» и «Пугашки» на стенде Made in Russia, организованном на Mipcom компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского Экспортного Центра.

© Red Carpet Studio

Как отмечает заместитель генерального продюсера по стратегическому развитию анимационного бизнеса Red Carpet Studio Наталья Иванова-Достоевская, студия только делает свои первые шаги в анимационном направлении, и очень важно, что первая международная сделка заключена на столь значимой бизнес-площадке. В результате работы на Mipcom компания получила много позитивных откликов и ряд предложений о возможности показа своей продукции зрителям разных стран.

Мультсериал «Рогач и Моргач» © Red Carpet Studio

Бездиалоговый веб-сериал «Рогач и Моргач» повествует о приключениях двух инопланетян на Земле. Они были сосланы на чужую планету за свои разгильдяйство и глупость, которые по-прежнему мешают им наладить спокойную и размеренную жизнь. В первом сезоне представлено 26 коротких эпизодов: каждая серия длится не более пары минут. Российская премьера «Рогача и Моргача» состоялась в апреле 2019 года в онлайн-кинотеатре ivi.ru. В настоящий момент Red Carpet Studio работает над вторым сезоном, выход которого назначен на весну 2020 года.

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