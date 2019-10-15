Канны, Франция, , 22:24 — REGNUM На проходящем с 14 по 17 октября в Каннах медиарынке Mipcom было объявлено о соглашении между анимационной студией «100 КИЛОВАТТ» и дистрибьюторской компанией Beijing Time Flying Fish Culture Media Co., LTD о передаче эксклюзивных VOD прав на показ в Китае первого сезона сериала «Домики» (52 серии).

Сериал «Домики» © Анимационная студия «100 КИЛОВАТТ»

Этот мультсериал повествует о приключениях домика на колесах Гриши и его путешествиях по миру. Он знакомится с прославленными зданиями и потом рассказывает о них своим друзьям.

Руководитель международного продвижения и дистрибуции анимационной студии «100 КИЛОВАТТ» Ольга Голубкова отметила, что у сотрудничества с китайсикми партнерами есть огромный потенциал и первая международная сделка по «Домикам» является началом большого пути этого проекта.

© Компания «Экспоконтент»

Менеджер по закупкам китайской компании Beijing TFF Пенни Хо призналась, что их команда рада возможности поработать с анимационной студией «100 КИЛОВАТТ». Они сразу отметили отличные истории и высокое качетсво анимации «Домиков». Пенни поделилась верой в большой успех проекта у китайских зрителей.

Сейчас анимационная студия «100 КИЛОВАТТ» представляет «Домики» и свои новые проекты «Ник изобретатель» и «Волшебная кухня» на объединенном стенде российского контента Made in Russia, организованном на каннском рынке Mipcom компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского экспортного центра.

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