Лос-Анджелес, США, , 15:16 — REGNUM Работа над сценарием продолжения фильма «Грань будущего» закончен, команда проекта готова приступить к съёмкам. Об этом 17 октября сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр Даг Лайман рассказал об этом во время очередного пресс-тура. Он сообщил, что сценарий готов и сейчас создатели картины ждут, когда Том Круз закончит работать над текущим проектом. Однако издание отмечает, что если учесть график актёра, то получается, что он сможет приступить к съёмкам не раньше 2021 или даже 2022 года.

Напомним, фантастический фильм «Грань будущего», в основу которого лег сюжет временной петли, вышел на экраны в мае 2014 года. Притом, что зрители сочли его достаточно интересным, картина при бюджете $178 млн собрала в мире лишь $370,5 млн. Главные роли в ней исполнили Том Круз и Эмили Блант.

