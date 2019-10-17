Лос-Анджелес, США, , 13:53 — REGNUM Актриса Джессика Хенвик, знакомая поклоникам комиксов Marvel по сериалам Netflix, ведет переговоры по поводу того, чтобы сняться в предстоящем продолжении фильма «Матрица» Ланы Вачовски. Об этом 17 октября сообщил портал Digital Spy.

Издание пишет, что актриса может исполнить «таинственную, но ключевую роль» в будущей картине. К сожалению, это пока что вся информация по поводу её возможного участия в проекте.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что к команде актёров «Матрицы 4» присоединился Нил Патрик Харрис («Лемони Сникет: 33 несчастья», «Как я встретил вашу маму», «Исчезнувшая», «Короче»). Известно, что в новом фильме к своим ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

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