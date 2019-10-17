Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. подумывает о привлечении Сета Рогена к проекту кинокомикса «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом 17 октября сообщил портал Deadline.

Издание пишет, что Роген может исполнить роль Пингвина, однако при этом отмечает, что информация поступает противоречивая. Например, журнал The Hollywood Reporter сообщил, что актёр действительно ранее являлся кандидатом на эту роль, однако сейчас он уже не ассоциируется с проектом.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джона Хилл больше не хочет играть роль злодея в кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза. Некоторые СМИ ранее предположили, что его не устроил размер гонорара.

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