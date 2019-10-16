Лос-Анджелес, США, 16 октября 2019, 12:07 — REGNUM В сиквеле фильма «Веном» появится суперзлодейка по имени Визг. Об этом 15 октября сообщил портал Deadline.
В новом фильме Визг составит компанию Карнажу — основному антагонисту картины. По сюжету оригинальных комиксов, эти персонажи были любовниками.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссёром сиквела «Венома» стал актёр Энди Серкис. Эта картина станет четвёртой режиссёрской работой британского артиста.
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