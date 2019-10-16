Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM Критики в целом поставили низкие оценки фильму «Малефисента: Владычица тьмы», притом что достаточно высоко оценили игру главных актёров. Об этом 15 октября сообщил портал Cinema Blend.

Собственный критик издания Эрик Айзенберг дал фильму лишь 2,5 балла из 5, пояснив, что в картине есть интересные идеи, которые, к сожалению, не сложились во что-то цельное и удовлетворительное. Другие критики отметили, что картина ставит перед собой «высокие и амбициозные» цели, однако не может их достичь.

При этом многие эксперты высоко оценили игру Анджелины Джоли, Эль Фэннинг и других актёров. На известном сайте Rotten Tomatoes фильм сейчас имеет «гнилую» оценку — 50%.

Читайте также: В фильме «Матрица 4» снимется звезда шоу «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Снял картину «Малефисента: Владычица тьмы» режиссёр Йоаким Рённинг. Кроме Анджелины Джоли и Эль Фэннинг в проекте участвовали Харрис Дикинсон, Мишель Пфайфер, Эд Скрейн и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Файги стал творческим директором Marvel Studios