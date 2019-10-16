Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM К проекту четвёртой части фильма «Матрица» присоединился актер Нил Патрик Харрис, знакомый зрителям по роли графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». Об этом 16 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, он присоединился к Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс и Яхье Абдул-Матину II. Стоит отметить, что информацию подтвердила режиссёр Лана Вачовски, являющаяся режиссером «Матрицы 4» и одним из автором сценария фильма.

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Нил Патрик Харрис в течение десяти лет снимался в комедийном сериале CBS «Как я встретил вашу маму». Он также появился в фильмах «Исчезнувшая» Дэвида Финчера и «Короче» Александра Пэйна.

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