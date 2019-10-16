Москва, , 13:53 — REGNUM Создатели проекта «Тотальный диктант» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств для создания бесплатного онлайн-курса по истории русской орфографии «Мыш кродеться». Об этом 16 октября ИА REGNUM сообщила пресс-служба платформы Planeta.

Курс будет посвящен истории русской орфографии, его создатели поставили перед собой задачу показать, что русский язык является живым организмом, а также дать понимание того, что правила орфографии появляются в результате многолетнего труда лингвистов.

Отмечается, что проект не просто так решили запустить именно 16 октября 2019 года. Дело в том, что 16 октября 1964 года в СССР должна была начаться реформа орфографии, которая в итоге была отменена.

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Напомним, мем «мыш кродеться» появился в социальной сети «ВКонтакте», он принадлежит к той разновидности интернет-мемов, которым не обязательно нужен какой-то смысл. Создатели курса отмечают, что именно такое написание стало бы возможным, если бы в России в какой-то момент были приняты иные правила орфографии.

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