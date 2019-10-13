Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Начинающая студия-разработчик видеоигр Beawesome Games собрала более $500 тыс. на краудфандинговой платформе для разработки игры Day of Dragons вместо планируемых $12 тыс. Об этом сообщает Eurogamer.

Объявление о сборе средств для разработки видеоигры Day of Dragons («День драконов») было опубликовано на краудфандинговой платформе Kickstarter (сервис по сбору средств для реализации конкретных проектов) в начале сентября. Сбор средств проводила любительская студия Beawesome Games, компания планировала собрать $12 тыс. Однако к концу месяца свой вклад в разработку этой видеоигры внесли более 12 тыс. человек, а общий размер пожертвований превысил полмиллиона долларов ($533 938).

Успех проекта оказался связан с удачным названием — 7 сентября в популярной мобильной видеоигре Harry Potter: Wizards Unite было запущено событие, также названное Day of Dragons. Многие игроки стали искать информацию о событии в интернете, а поисковики выдавали ссылку на одноимённый проект на Kickstarter. В итоге Beawesome Games собрала в 40 раз больше суммы, необходимой для запуска игры.

«Я начал этот проект не для того, чтобы заработать деньги, я всегда хотел этим заниматься. После того, как мой папа скончался от рака во время Рождества 2016 года, я решил исполнить свою детскую мечту о создании видеоигры. Многие друзья и родственники думали, что я трачу впустую свое время, работая по 10−16 часов каждый день, изучая движок и кодирование, и не получая никакой оплаты. Но я был полон решимости довести игру до рабочего состояния. Мы выпустим игру в Steam в ноябре в раннем доступе, а затем пусть геймеры решат, было ли это пустой тратой времени или нет», — рассказал ведущий разработчик Day of Dragons Джонатан Слабо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Niantic выпустила мобильную видеоигру с использованием технологий дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite. За первый месяц игра принесла разработчикам около $12 млн, хотя и не повторила успех предыдущего проекта Niantic — Pokemon Go.