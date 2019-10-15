Лос-Анджелес, США, , 13:06 — REGNUM Компания Marvel объяснила фанатам, почему настоящий Ник Фьюри (Сэмюэль. Л. Джексон) не участвовал в событиях фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Об этом 15 октября сообщил портал Screen Rant.

Фанаты задавались вопросом, почему настоящий Ник Фьюри не был вовлечен в ситуацию огромного масштаба, которую создал Мистерио. Издание отмечает, что актриса Коби Смолдерс (Мария Хилл) дала «элегантное объяснение», согласно которому день, показанный в фильме «Человек-паук: Вдали от дома», был «обычным рабочим днём» для Фьюри и героини, поэтому вмешательство агента такого уровня не требовалось.

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Напомним, в кинокомиксе было показано, как на Земле агенты Скруллов изображали Ника Фьюри и его коллегу Марию Хилл, а в сцене после титров Marvel дала поклонникам понять, что в действительности Ник и Мария в этот момент были в космосе.

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