Лос-Анджелес, США, , 11:28 — REGNUM Райан Рейнольдс подразнил поклонников, сообщив о том, что он недавно встречался с руководством студии Marvel. Об этом 15 октября сообщил Twitter-портал MCU Direct.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1183868327568932864

Актёр в свойственной ему манере пошутил, что он «прослушивался на роль Энтони Старка». Рейнольдс добавил, что пробы он не прошел, однако «до Земли» его проводил «симпатичный мужчина с тазером».

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Напомним, после поглощения кинокомпании Fox права на франшизу «Дэдпул» перешли к Disney и сейчас, по сути, являются собственностью Marvel Studios. Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Дэдпул 3» может получить возрастной рейтинг R (родителям рекомендуется хорошо подумать, прежде чем вести детей на сеанс).

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