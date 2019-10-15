Бербанк, США, , 11:13 — REGNUM Компания Disney опубликовала полный список фильмов киновселенной Marvel, которые смогут подсмотреть подписчики Disney+ в день запуска потокового сервиса. Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Фанаты кинокомиксов уже 12 ноября 2019 года смогут увидеть такие картины, как «Железный человек», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы», «Стражи галактики», «Мстители: Эра Альтрона», «Человек-муравей» и «Капитан Марвел». Отмечается, что другие кинокомиксы попадут в каталог Disney+ позже.

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Напомним, специально для Disney+ компания Marvel сейчас снимает такие сериалы, как «ВандаВижен», «Локи» и «Сокол и Зимний солдат». Ранее ИА REGNUM сообщило, что стоимость производства этих шоу из 6−8 эпизодов в среднем составит от $100 млн до $150 млн.

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