Нью-Йорк, США, , 13:12 — REGNUM Режиссёр Нил Маршалл признал, что финал сериала «Игра престолов» действительно был слишком «поспешным». Об этом 14 октября сообщил портал Digital Spy.

Маршалл, снявший такие эпизоды популярного шоу как «Черноводная» и «Дозорные на Стене», заявил, что если бы он снимал финальные серии, то применил бы «другой подход к режиссуре». Он также добавил, что несмотря на «поспешность», всё персонажи в итоге оказались именно там, где должны были оказаться.

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Ранее писатель Джордж Мартин сообщил, что если бы продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс прислушались к нему и сняли бы финал шоу таким, каким он хотел, им бы пришлось продлить сериал ещё минимум на пять сезонов. При этом он отметил, что сериалы создаются по несколько иным правилам, нежели книги.

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