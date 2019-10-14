Лос-Анджелес, США, , 12:57 — REGNUM Актриса Сара Полсон рассказала о том, как она исполнила роль Милдред Рэтчед в предстоящем шоу Netflix «Сестра Рэтчэд», которое станет приквелом известного фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Об этом 13 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Полсон заявила, что актёр в своей работе не должен относиться к персонажам предвзято, особенно это касается тех героев, которые кажутся злыми или даже воспринимаются как чудовища. Над созданием шоу работал известный режиссёр и продюсер Райан Мерфи.

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Потоковый сервис Netflix начнёт показывать сериал «Сестра Рэтчед» в декабре 2019 года. В проекте также приняли участие Шэрон Стоун и Синтия Никсон.

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