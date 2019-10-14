Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Лив Тайлер может сняться в новом сериале Marvel «Женщина-Халк», который будет выходить на потоковом сервисе Disney+. Об этом 13 октября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что актриса может вновь исполнить роль Бетти Росс, а Уильям Хёрт — роль Громовержца Росса (генерала Таддеуса Росса). Издание отмечает, что если слухи правдивы, то возможно, Тайлер появится в фильмах Marvel не ранее 2022 года. При этом не вполне ясно, как она будет вписана во вселенную, в которой Брюс Беннер испытывал чувства к Чёрной Вдове.

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Напомним, Лив Тайлер сыграла Элизабет Росс в фильме «Невероятный халк», который вышел на экраны в 2008 году. В этой картине роль Беннера исполнил Эдвард Нортон («Американская история Икс», «Бойцовский клуб»).

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