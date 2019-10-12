Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Киностудия Marvel планирует создать картину о супергероях, в которой главные роли достанутся исключительно женщинам, об этом 9 октября сообщает издание Variety.

Издание приводит слова актрисы Бри Ларсон, исполнившей роль Мисс Марвел в нескольких лентах киностудии.

«Я не несу ответственность за будущее Marvel. Но если мы действительно загоримся желанием сделать это, если мы с любовью отнесемся к этому, и многие люди во всем мире выразят подобное желание, то, возможно, это случится», — отметила Ларсон.

Напомним, в последнее время в голливудском кинематографе появилась тенденция к созданию фильмов с женскими персонажами, берущими на себя функции мужчин. В частности, создаются ремейки фильмов, в которых главные мужские роли заменяются на женские (например «Охотники за привидениями»), иногда используется метод смещения акцентов («Аладдин»), цель которого продемонстрировать ведущую роль женщины.

Читайте ранее в этом сюжете: Джаред Лето расстроился из-за того, что роль Джокера досталась Фениксу