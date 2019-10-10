Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM В сеть выложили фотографию места, где будет сниматься фильм «Хэллоуин убивает», который станет продолжением картины «Хэллоуин» 2018 года. Снимок 10 октября опубликовал портал Screen Rant.

https://twitter.com/Jordana_LaQueen/status/1180572430219264000

Фото даёт понять, что события будущей картины развернутся в известном всем фанатам вселенной «Хэллоуина» месте — Больнице Мемориал в Хэддонфилде. Именно в этом медучреждении происходила большая часть событий, показанных в продолжении 1981 года.

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Напомним, вторая часть «Хэллоуина» вышла на большие экраны в 1981 году. События в ней начинаются всего через несколько минут после событий оригинального фильма: Майкл Майерс, получивший несколько огнестрельных ранений и серьёзных травм, отправляется в больницу, чтобы навестить Лори Строуд.

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