Вашингтон, , 16:12 — REGNUM Издание Vanity Fair выпустило ролик, в котором режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал, как снималась первая сцена фильма.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сцена в гримерке снималась на втором этаже здания в Гарлеме. Пустоты между домами Филлипс заполнял с помощью помощи CGI (Computer-generated imagery, «изображения, сгенерированные компьютером»).

Аналог нью-йоркского Таймс-сквер — Готэм-сквер — снимали в городе Ньюарк. Задний фон дорисовывали также с помощью CGI.

Также режиссер отметил, что для того, чтобы придать надписи с названием фильма эффект неровности, он использовал пленку, как и в 70-е годы.

Как сообщало ИА REGNUM, фильму «Джокер» за прошедшие выходные (с 3 по 6 октября 2019 года) удалось собрать 663,8 млн рублей.

Ранее в США во время одного из сеансов «Джокера» в Нью-Йорке зрители вынуждены были покинуть кинозал. Причиной стало странное поведение присутствовавшего там мужчины.

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