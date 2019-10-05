Москва, , 16:07 — REGNUM Компании «Яндекс» и «КиноПоиск» поддержат производство российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор». Об этом сообщили представители компаний 5 октября во время презентации проекта на фестивале Comic Con Russia 2019.

«Яндекс» выступит в качестве стратегического партнёра фильма, а «КиноПоиск» станет его эксклюзивным прокатчиком в сети после того, как закончится прокат.

«Когда я познакомилась с парнями из команды, они были абсолютно четкие, мы начали взаимодействовать очень быстро», — сказала представитель «Яндекса».

"Мы приветствуем «Майора Грома» в нашем доме, в семье «КиноПоиска». У нас здесь уже «Харли Квинн» и «Болотная Тварь». На наш взгляд — достойная компания», — отметил сотрудник популярного портала о кино.

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Серию комиксов «Майор Гром» издательство Bubble» начало выпускатьв России 2012 году. Главным героем в них является вымышленный майор МВД Игорь Гром, который борется с преступностью в Санкт-Петербурге.

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