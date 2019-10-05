Москва, , 14:33 — REGNUM Заслуженный артист РФ Алексей Маклаков сообщил поклонникам, что он исполнит роль Фёдора Прокопенко в предстоящей полнометражной картине по комиксам «Майор Гром». Об этом 5 октября сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Маклаков рассказал об этом на презентации проекта, которая прошла в рамках фестиваля фанатской культуры Comic Com 2019. Актёр сравнил предстоящий фильм с картиной «Ночной дозор» и отметил, что они будут сравнимы по масштабу и уровню технической проработки.

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Зрители знают Алексея Маклакова по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Серию комиксов «Майор Гром» издательство Bubble Comics выпускало с 2012 года.

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