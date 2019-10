Лос-Анджелес, США, , 15:41 — REGNUM В новой серии фильмов «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза могут появится Бэтгёрл и Найтвинг. Об этом 1 октября сообщил портал We Got This Covered.

Отмечается, что Бэтмен в юбке не обязательно появится в первом кинокомиксе режиссера, однако предстоящий сольный фильм про Бэтгёрл обязательно будет связан с миром картин, в которых Тёмного Рыцаря играет Роберт Паттинсон. Кроме того, согласно сообщениям инсайдеров Ривз сейчас ищет «идеальную» Женщину-кошку и актера, который смог бы сыграть Двуликого. Что касается Дика Грейсона (Найтвинг), то ожидается, что он также появится в одной из тех картин, что будет снимать режиссёр.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Мишель Пфайфер в интервью журналистам заявила, что её партнерша по фильму «Малефисента: Владычица тьмы» Эль Фэннинг «будет великолепна» в роли Женщины-кошки.

