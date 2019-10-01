Лос-Анджелес, США, , 15:25 — REGNUM Будущие телевизионные сериалы Marvel для потокового сервиса Disney+ получат бюджеты, сравнимые с полнометражными фильмами студии. Об этом 1 октября сообщил портал CBR.

Согласно появившейся информации, стоимость производства новых шоу составит от $100 млн до $150 млн. Если учесть, что ранее СМИ сообщали, что в каждом таком сериале будет 6−8 эпизодов, то стоимость создания одной серии обойдется студии в сумму от $12 млн до $25 млн.

Кроме того, согласно сообщениям инсайдеров, Marvel при производстве сериалов решила сохранить «визуальный язык» своей кинематографической вселенной.

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Напомним, потоковый сервис Disney+ будет запущен 12 ноября 2019 года. Он будет показывать новые сериалы Marvel «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи». Стоит отметить, что стоимость производства одного эпизода сериала Marvel для Netflix составляла в среднем около $3,8 млн.

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