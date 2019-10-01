Нью-Йорк, США, , 14:08 — REGNUM Netflix опубликовал трейлер второго сезона шоу «Ненасытная», в котором одну из главных ролей исполнила актриса и певица Дебби Райан. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Первый эпизод продолжения сериала в жанре черной комедии выйдет на платформе 11 октября 2019 года. Производством шоу занимается продюсер и режиссер Лорен Гассис («Декстер»).

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Напомним, сюжет первого сезона сериала «Ненасытная» рассказал зрителям о том, как тренер по имени Боб начал работать с девушкой по имени Пэтти, над которой сверстники издевались из-за её полноты.

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