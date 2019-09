Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM Актриса и певица Бри Ларсон, исполнившая в фильмах Marvel роль Капитана Марвел, может сняться в будущих фильмах по «Звездным войнам». Об этом 25 сентября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

По имеющейся информации, Disney предложил актрисе исполнить главную роль в новой картине франшизы. Источники отмечают, что кинокомпания «действительно хочет» этого. Однако издание обратило внимание на тот факт, что у Ларсон имеется подписанный контракт с Marvel, из-за чего могут возникнуть проблемы с графиком съемок.

Читайте также: Sony запустила сетевое СМИ из мира комиксов про Человека-паука

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новый фильм «Звездные войны» будет снимать глава студии Marvel Кевин Файги. По имеющейся информации он провел соответствующие переговоры с руководством Disney ещё в конце лета 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»