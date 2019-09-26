Лос-Анджелес, США, , 11:03 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures запустила сайт газеты The Daily Bugle из комиксов про Человека-паука. Об этом 25 сентября сообщил журнал Empire.

На ресурсе выложен ролик, в котором Джей Джей Джеймсон (его играет актер Джонатан Кимбл), опровергает «ложь» о том, что Человек-паук якобы является дружелюбным соседским супергероем. Редактор газеты считает, что на самом деле супергерой является угрозой для общества и «злым психопатом».

По мнению редакции Empire, Sony запустила этот сайт в качестве промо-акции фильма «Человек-паук: Вдали от дома» и будущих картин франшизы.

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Напомним, Джонатан Кимбл уже играл Джей Джей Джеймсона в кинотрилогии «Человек-паук» режиссера Сэма Рэйми. Стоит отметить, что в будущих фильмах Sony актер исполнит роль «новой версии» редактора The Daily Bugle.

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