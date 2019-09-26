Лос-Анджелес, США, , 07:25 — REGNUM Режиссер кинокомикса «Джокер» Тодд Филлипс назвал «несправедливым» то излишнее внимание, которое в последние дни привлекла его картина. Об этом 25 сентября сообщил портал IndieWire.

Он напомнил, что события его фильма происходят в вымышленном мире и обратил внимание на то, что уровень демонстрируемого в картине насилия гораздо ниже, чем во многих голливудских боевиках.

Филлипс привел в пример фильмы серии «Джон Уик», напомнив, что главный герой убивает в них людей сотнями, а зрители при этом смеются и радостно кричат. Режиссер отметил: он не понимает, почему в этом случае действуют двойные стандарты.

https://twitter.com/screenrant/status/1173944972082647040

Ранее ИА REGNUM сообщило, что семьи погибших в результате массового убийства в США в 2012 году направили в кинокомпанию Warner Bros. письмо, в котором они осудили фильм «Джокер», заявив, что в нём романтизируется злодей.

В июле 2012 года Джеймс Холмс расстрелял людей в кинотеатре города Орора (штат Колорадо, США) во время показа фильма «Тёмный рыцарь».

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Ранее в сеть выложили двухминутный ролик с нарезкой всех сцен убийств, которые произвел Джон Уик в третьей части фильма популярной франшизы. Его создатели подсчитали, что всего за время фильма были убиты 164 человека.

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