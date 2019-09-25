Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Руководство вооруженных сил США предупредило военнослужащих о возможных проявлениях насилия на сеансах кинокомикса «Джокер». Об этом 25 сентября сообщил портал Screen Rant.

Такое решение оно приняло после того, как ФБР обнаружило в соцетях сообщения группы, известной как «инселы» (incel), члены которой «боготворят» Джокера. ВС США выпустило инструкцию со стандартными рекомендациями по поводу действий военнослужащих в случае, если они окажутся в перестрелке. Представитель армии США сообщил журналистам, что подобные предупреждения выпускаются регулярно.

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Известно, что члены сообщества incel в 2012 году назвало героем Джеймса Холмса, который совершил массовое убийство в июле 2012 года. Он открыл стрельбу во время премьеры кинокомикса «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», которая состоялась в кинотеатре города Орора (штат Колорадо, США). «Инселами» в США называют людей, которые не могут начать интимные отношения из-за малого опыта.

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