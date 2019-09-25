Лондон, , 12:09 — REGNUM Актер Джеймс Майкл Тайлер в эфире британской телепрограммы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV объяснил, почему он считает, что не стоит снимать продолжение сериала «Друзья». Ролик с его выступлением был опубликован 24 сентября на Twitter-странице телекомпании.

https://twitter.com/thismorning/status/1176447610695180288

«Зачем связываться с совершенством?», — сказал Тайлер, добавив, что он не может спрогнозировать, будет ли перезагрузка шоу иметь такие же «вес или качество». Актер отметил, что окончание шоу было «горькой радостью»: ему было грустно осознавать, что съемки сериала подошли к концу, однако все завершилось на хорошей ноте.

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Напомним, Джеймс Майкл Тайлер исполнял в сериале «Друзья» роль Гантера на протяжении десяти сезонов. Ранее стало известно, что против съемок продолжения «Друзей» выступили Мэтт Леблан и Лиза Кудроу.

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