Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Звезда сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки снимется в перезапуске сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Об этом 23 сентября сообщил Deadline.

Падалеки также выступит исполнительным продюсером предстоящего шоу, сценарий напишет Анна Фрике. Пока неизвестно, на какой площадке выйдет сериал, но есть вероятность, что его «заберёт себе» канал CW.

Напомним, «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» — это приключенческий телесериал с Чаком Норрисом в главной роли. Трансляция первого сезона началась в 1993 году.

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