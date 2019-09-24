Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Энсел Эльгорт («Малыш на драйве») вступился за фильм «Щегол» после его провала в прокате. Об этом 23 сентября сообщил портал Digital Spy.

Актер исполнил в этой картине главную роль. Эльгорт заявил, что критикам в обзорах пришлось «выбирать сторону», и они в итоге решили сконцентрироваться на негативе и перечислить в своих статьях все минусы фильма.

«Всё это — отличные статьи… Все плохие рецензии действительно хорошо написаны. Но в фильме тоже есть много хорошего, и фильм работает», — написал актер, добавив, что многих зрителей картина действительно тронула. Одним из таких зрителей была его мать, которой «Щегол» понравился больше, чем другие картины с участием Эльгорта.

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Фильм «Щегол» Джона Кроули вышел в прокат 12 сентября 2019 года. При бюджете $45 млн он собрал в США лишь $4,5 млн, а в мире — $5,5 млн. В основу картины лег одноименный бестселлер писательницы Донны Тартт.

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