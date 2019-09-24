Лос-Анджелес, США, , 13:47 — REGNUM Джеймс Ганн выложил в сеть фотографию с некоторыми актерами предстоящего ремейка кинокомикса «Отряд самоубийц». Снимок был опубликован 23 сентября на его странице в Twitter.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1176149598710259712

На фото запечатлены Флула Борг («Сладкая парочка»), португальская актриса Даниэла Мельхиор, Давид Дастмалчян («Человек-муравей», «Тёмный рыцарь»), Дженнифер Холлэнд («Гори, гори ясно»), Натан Филлион («Светлячок», «Стражи галактики»), Шон Ганн и Мэйлин Нг («Леди Кровавый Бой», «Чудо-женщина»).

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Ранее стало известно, что Мельхиор исполнит роль Крысолова, а Дастмалчян — Человека в горошек. О том, каких персонажей сыграют остальные актеры в новом «Отряде самоубийц», информации пока нет.

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