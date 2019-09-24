Лос-Анджелес, США, , 12:21 — REGNUM Джона Хилл может исполнить в новом фильме про Бэтмена роль злодея Загадочника. Об этом 24 сентября сообщил портал Cinema Blend со ссылкой на инсайдеров.

Издание обращает внимание, что эта информация пока что является лишь слухом. По мнению автора статьи подобный выбор для Джоны Хилла, ранее номинированного на «Оскар», является «странным».

Он также напоминает, что ранее стало известно: в фильме могут появиться такие злодеи как Светлячок (Firefly), Двуликий (Two-Face) и Безумный Шляпник (Mad Hatter). Таким образом, не исключен вариант, при котором Хилл в итоге сыграет кого-то из них.

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Напомним, главную роль в предстоящем фильме «Бэтмен» исполнит Роберт Паттинсон («Сумерки»). Снимает картину режиссер Мэтт Ривз.

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