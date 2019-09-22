Вашингтон, , 19:17 — REGNUM По всему миру поклонники комиксов отметили 80-летний юбилей известного супергероя Бэтмена. Об этом 21 сентября сообщает издание NME.

В 11 городах мира, среди которых Мельбурн, Токио, Йоханнесбург, Берлин, Париж, Барселона, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Монреаль, Мехико и Лос-Анджелес в 20:00 по местному времени в небо был запущен «Бэт-сигнал», известный поклонникам по многочисленной продукции, связанной с указанным героем.

Сигнал представляет из себя свет от прожектора, который изображал летучую мышь в ночном небе над несуществующем городом Готэм-сити, в котором совершал свои подвиги Бэтмен. Кроме этого, световой сигнал в виде эмблемы американского супергероя на некоторое время украсил фасады зданий в городах мира, поддержавших акцию издательства DC Comics.

Напомним, первый комикс с человеком-летучей мышью увидел свет в марте 1939 года, однако, официальный день рождения супергероя уже несколько лет подряд отмечается 21 сентября.

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