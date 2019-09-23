Вашингтон, , 08:24 — REGNUM В сеть выложили второй тизер-трейлер предстоящей картины «Путь: Во все тяжкие. Фильм». Ролик на своей Twitter-странице 23 сентября опубликовал актер Аарон Пол.

https://twitter.com/aaronpaul 8 /status/1175966261932482560

«Здравствуй, старый друг», — написал он в комментарии к видео. В минутном ролике зрители могут видеть машину, в которой, предположительно, сидит один из главных героев популярного сериала Джесси Пинкмэн. Он, находясь в подавленном состоянии, слушает эфир новостей про события, произошедшие в городе Альбукерке.

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Последний эпизод сериала «Во все тяжкие» вышел на телеканале AMC 29 сентября 2013 года. Многосерийная криминальная драма, в которой главные роли исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол, получило множество наград и большую популярность среди зрителей.

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