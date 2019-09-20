Нью-Йорк, США, , 15:25 — REGNUM В предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix поклонникам вселенной Анджея Сапковского могут показать отца Геральта. Об этом 19 сентября сообщил венгерский портал GameStar.

Издание пишет, что этого персонажа может сыграть актер театра Мартин Беренси, который ранее не снимался в фильмах и сериалах. Стоит отметить, что эта информация пока что не имеет официального подтверждения.

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Ранее один из продюсеров Netflix опубликовал в сети информацию о дате выхода первой серии «Ведьмака». Он написал, что шоу начнут показывать 19 октября 2019 года. Позже в компании сообщили, что эта информация не является достоверной.

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