Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Том Уэллинг все же появится в предстоящем кроссовере DC «Кризис на Бесконечных Землях». Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1174734136797466624

Отмечается, что сюжет будущего сериала расскажет о том, чем занимался его герой на протяжении последних восьми лет (финальный эпизод «Тайн Смолвиля» вышел в мае 2011 года). По мнению издания, новость в действительности является удивительной, учитывая, что Уэллинг отказался исполнить роль супермена в шоу «Супергёрл».

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Стоит отметить, что во время выступления на форуме Fan Expo, который прошел в Торонто (Канада) в августе 2019 года Том Уэллинг заявил, что он не будет участвовать в проекте сериала «Кризис на Бесконечных Землях».

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