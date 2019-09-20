Лондон, , 09:58 — REGNUM Ранее отмененный сериал студии DC «Болотная тварь» выйдет в октябре 2019 года на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что сериал будут показывать в Великобритании. Шоу имеет сложную судьбу, над его созданием работали сценарист Лен Уэйн и художник Берни Райтсон. Изначально потоковый сервис DC Universe заказал 13 эпизодов, впоследствии их количество было сокращено до 10. Несмотря на популярность в среде фанатов комикс-вселенной DC сериал был отменен сразу после выхода первого эпизода в мае 2019 года.

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В центре повествования находятся ученые Алек Холланд (Энди Бин) и Эбби Аркейн (Кристал Рид). Во время исследования неизвестного вируса Холланд погибает, но впоследствии возвращается в виде странного существа.

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