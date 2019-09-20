Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM Режиссер Мэтт Шекман рассказал о том, что ждет зрителей в новом сериале Marvel «ВандаВижен» потокового сервиса Disney+. Об этом 20 сентября сообщил портал Comicbook.

Он сообщил, что шоу будет сочетать в себе «классический комедийный сериал» и «масштабный, эпический» экшен Marvel. Шекман добавил, что сериал будет исследовать «необычное объединение» Алой Ведьмы и андроида Вижена.

Читайте также: Google выпустил «пасхалки» к 25-летнему юбилею сериала «Друзья»

Ожидается, что Disney+ начнет показывать шоу «ВандаВижен» в 2020 году. Главные роли в нем исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани. Компанию им составят Тейона Паррис, Рэндалл Парк, Кэт Деннингс и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Отмененный сериал DC «Болотная тварь» выйдет в октябре на Amazon Prime