Маунтин-Вью, США, , 11:37 — REGNUM Компания Google к 25-летнему юбилею популярного сериала «Друзья» выпустила «пасхалки» (скрытые отсылки) в своей поисковой системе. Об этом 20 сентября сообщил портал Screen Rant.

В случае если пользователь введет полные имена героев шоу на английском языке, справа под фотографиями появятся иконки с изображениями, на которые он может нажать. «Пасхалки» являются отсылками к различным чертам характера и привычкам персонажей.

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Напомним, самый первый эпизод сериала «Друзья» вышел на телеканале NBC 22 сентября 1994 года. Последняя серия шоу была показана 6 мая 2004 года.

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