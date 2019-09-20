Лос-Анджелес, США, , 08:22 — REGNUM Актриса Вупи Голдберг стала гостей американского шоу The View и поделилась своими впечатлениями о роли матушки Абигейл в сериале по роману Стивена Кинга «Противостояние», сообщает EW 19 сентября.

По задумке авторов сериала, актрисе придется носить длинные белые дреды все время пока идут съемки. «Женщине, которую я играю, больше 100 лет. Когда Кинг писал эту книгу, то, вероятно, представлял, что Абигайль выглядела как мисс Джейн Питтман — героиня фильма о тяжелой судьбе афроамериканцев в США — на стероидах. Причина этого в том, что люди тогда понятия не имели, как должны выглядеть пожилые чернокожие, потому что никогда не смотрели на них. Теперь зрители смогут наконец-то это сделать», — сказала актриса.

В «Противостоянии» расскажут, как смертельный штамм гриппа, вырвавшись на свободу из секретной военной лаборатории, убивает каждого заразившегося. Менее 1% населения имеют иммунитет к вирусу. Выжившие разделятся на два лагеря, одни примкнут к «Человеку в Черном» — злодею, антигерою многих произведений Стивена Кинга, а другие — к матушке Абигейл, которая наделена телепатическими способностями и служит добру. Вместе им предстоит побороть злодеев и помочь человечеству выжить.

Роль Человека в Черном исполнит Александр Скарсгард — брат Билла Скарсгарда, который блестяще исполнил клоуна Пеннивайза в экранизации другого романа Стивена Кинга «Оно» и «Оно 2». Кроме того, в сериале примет участие музыкант Мэрилин Мэнсон.