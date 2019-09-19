Бербанк, США, 19 сентября 2019, 13:11 — REGNUM Компания Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари» по оригинальному сценарию. Об этом 18 сентября сообщил портал Deadline.
Картина расскажет о молодой девушке, присоединившейся к рыцарю, чтобы уничтожить могущественный артефакт. Сценарий к фильму пишет Мэтт Ортон («Операция «Финал»).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Disney планирует перезапустить франшизу «Кредо Убийцы» по мотивам популярной серии видеоигр Assassins Creed. Пока неизвестно, выйдет картина в кинотеатрах или на сервисе Disney +.
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