Бербанк, США, , 10:05 — REGNUM Компания Disney планирует перезапустить франшизу «Кредо убийцы» Assassin’s Creed по серии известных игр французской компании Ubisoft. Об этом 18 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Издание пишет, что информация пришла к нему от тех же источников, что сообщили про производство сиквела «Аладдина» и кинокомикса «Женщина-Халк» задолго до того, как Disney анонсировала их. Отмечается, что пока неизвестно, выпустит ли кинокомпания будущую картину в кинотеатрах или же она будет выложена на сайте будущего потокового сервиса Disney+.

Читайте также: Rockstar Games запустила собственный лаунчер с функцией покупки игр

Напомним, фильм «Кредо убийцы» режиссера Джастина Курзеля с Майклом Фассбендером в главной роли вышел на большие экраны в декабре 2016 года. Картина плохо выступила в прокате, при бюджете $125 млн ей удалось собрать в прокате США лишь $54,6 млн, мировая касса составила около $240,6 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На ВДНХ покажут все части саги «Звёздные войны»