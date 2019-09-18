Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM Компания Netflix нашла актрису на роль феи Блум в будущем игровом сериале Fate: The Winx Club Saga, её сыграет Эбигейл Коуэн («Леденящие душу приключения Сабрины»). Об этом 17 сентября сообщил портал Polygon.

https://twitter.com/Polygon/status/1173982907549003776

Съемки шоу сейчас проходят в Ирландии, по сюжету героиня Коуэн, являясь абсолютно нормальной девушкой, внезапно оказывается в мире где существуют феи. Впоследствии Блум постепенно учится пользоваться своими силами и все больше узнает мир Винкс.

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Пока что нет информации о том, когда именно Netflix начнет показывать новое шоу. Ожидается, что первая серия Fate: The Winx Club Saga выйдет на потоковом сервисе в 2020 году.

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