Лос-Анджелес, США, , 09:20 — REGNUM Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Актрисы примут участие в одном эпизоде 16 сезона американского сериала. Они сыграют роль сестер умирающей пациентки, которым предстоит решить поддерживать ли жизнь с помощью системы жизнеобеспечения или нет.

Премьера нового сезона состоится 26 сентября на канале ABC. Серия с участием «зачарованных» выйдет 10 октября. «Анатомия страсти» один из самых длительных сериалов на американском телевидении, первый сезон вышел эфир 27 марта 2005 года.